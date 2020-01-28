Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Пресс-служба главы Чувашии прокомментировала сообщения ряда СМИ о возможной отставке Михаила Игнатьева. Там отметили, что о якобы принятом кадровом решении в отношении главы региона ничего не известно.

«О появившихся в СМИ сообщениях о якобы принятом решении об отставке Игнатьева можно сказать: нам о таком решении неизвестно», — цитирует сообщение РИА Новости.

Информация о возможной отставке Михаила Игнатьева со своего поста появилась на фоне скандала, разразившегося 23 января. Глава Чувашии заставил офицера МЧС прыгать за ключами от нового пожарного автомобиля во время смотра техники аварийно-спасательных служб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комиссия по этике «Единой России» рекомендовала исключить главу Чувашии из партии. Особое внимание уделили и реакции самого Игнатьева. Тот назвал инцидент сначала шуткой, затем — происками неких конкурентов. Недавно стало известно, что решением президиума генсовета партии Игнатьев был исключен.