Комиссия по этике «Единой России» рекомендовала исключить главу Чувашии из партии

Главу Чувашии Михаила Игнатьева предложили исключить из «Единой России».

Партийная комиссия по этике сегодня внимательно изучила видео с церемонии передачи новых машин сотрудникам республиканского МЧС. Игнатьев словно издевается над одним из них, заставляя как собачку подпрыгивать за ключами.

Особое внимание уделили и реакции самого Игнатьева. Тот назвал инцидент сначала шуткой, затем — происками неких конкурентов. Недовольны поведением губернатора и местные жители. Они называют произошедшее унижением человеческого достоинства и требуют отставки чиновника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прокомментировал произошедшее сам глава Чувашии Михаил Игнатьев.