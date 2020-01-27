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  4. Комиссия по этике «Единой России» рекомендовала исключить главу Чувашии из партии

Комиссия по этике «Единой России» рекомендовала исключить главу Чувашии из партии

, 21:43 Эфирная новость 52

Особое внимание уделили и реакции самого Игнатьева. Тот назвал инцидент сначала шуткой, затем — происками неких конкурентов.

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Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей; 5-tv.ru

Главу Чувашии Михаила Игнатьева предложили исключить из «Единой России».

Партийная комиссия по этике сегодня внимательно изучила видео с церемонии передачи новых машин сотрудникам республиканского МЧС. Игнатьев словно издевается над одним из них, заставляя как собачку подпрыгивать за ключами.

Особое внимание уделили и реакции самого Игнатьева. Тот назвал инцидент сначала шуткой, затем — происками неких конкурентов. Недовольны поведением губернатора и местные жители. Они называют произошедшее унижением человеческого достоинства и требуют отставки чиновника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прокомментировал произошедшее сам глава Чувашии Михаил Игнатьев.

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