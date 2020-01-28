Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл снялась полностью обнаженной для модного бренда Vivienne Westwood. Провокационный снимок был сделан в рамках рекламной кампании.

В кадре 49-летняя звезда позирует обнаженной, повернувшись боком к камере, в туфлях бежевого оттенка на каблуке. Ее образ дополняют аксессуары: массивная шляпа из черного тюля и шелковая лента в тон.

78-летняя дизайнер Вивьен Вэствуд тоже поучаствовала в фотосессии. Она позировала вместе с топ-моделью в бледно-розовом платье, выполненном из шелкового фая.

Автором снимков выступил немецкий модный фотограф Юрген Теллер. Он также работал с несколькими известными модными брендами одежды.

Известно, что эта кампания Vivienne Westwood стала для Кэмпбелл дебютной, хотя сотрудничать с маркой она начала еще 33 года назад. Об этом пишет Dazed.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наоми Кэмпбелл показала белье в африканском стиле.