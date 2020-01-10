«Еще прекраснее, чем обычно»: Наоми Кэмпбелл показала белье в африканском стиле

Новая публикация Наоми Кэмпбелл в Instagram взбудоражила ее подписчиков. Супермодель афро-ямайского происхождения решила обратиться к корням и сфотографировалась в образе с этническими мотивами. На черно-белом снимке она то ли амазонка, то ли жрица, то ли просто красотка из племени.

В кадре Кэмпбелл стоит, широко расставив ноги. Оттого внимание зрителя в первую очередь привлекает белый диск с висящими кистями на темном нижнем белье модели. Аналогичный диск присутствует и в волосах Наоми, и еще несколько таких же — на груди. На ее оголенных ногах необычные сапоги с открытой пяткой и носком, а на руках широки браслеты.

Instagram @naomi

Менее, чем за сутки фото набрало 155 тысяч просмотров. Его прокомментировали 1,3 тысячи человек.

«Одно из лучших изображений, когда-либо сделанных»;

«Вы выдающееся существо!»

«Дурманящее фото»;

«Королева! Браво!»

«Еще прекраснее, чем обычно», — оценили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наоми Кэмпбелл подвела итоги года в розовом плаще из страусиных перьев от Valentino.