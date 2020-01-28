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  4. Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

, 21:10 | Игорь Рязов 53

Зампредседателя Госдумы заручился необходимым большинством голосов во втором туре.

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Фото, видео: РИА Новости / Доминик Бутен; 5-tv.ru

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом было объявлено по итогам пленарного заседания

Голосование по кандидатуре Толстого проходило в закрытом режиме. Для его избрания потребовалось два тура. В первом парламентарий из России не набрал необходимого числа голосов, которые определяются большинством от списочного состава делегатов.

Из-за этого, в соответствии с процедурой ПАСЕ, был объявлен второй тур голосования. В нем результаты определяются простым большинством от числа присутствующих в зале парламентариев. В итоге вице-спикеру Госдумы удалось набрать требуемое количество голосов.

Зимняя сессия парламентской ассамблеи открылась в Страсбурге 27 января и продлится до 31 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия может покинуть ПАСЕ в случае ограничения полномочий ее делегации. С таким предложением ранее выступил парламентарий из Литвы.

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