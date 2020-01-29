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  4. Кремль опубликовал очередную серию материалов о Владимире Путине

Кремль опубликовал очередную серию материалов о Владимире Путине

, 7:08 Эфирная новость 32

Архивными материалы можно назвать с некоторой натяжкой — они посвящены работе главы государства с 2010 по 2014 год.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Roman Denisov; 5-tv.ru

Кремль опубликовал новую, третью часть архива Владимира Путина, собраны материалы с 2010 по 2014 годы. И это, пожалуй, самая яркая пятилетка Путина — сначала как премьера, потом как президента. Это время подготовки к Олимпиаде в Сочи и победа нашей сборной, это возвращение Крыма в родную гавань. И наряду с этими глобальными событиями — в архиве нашлось место эксклюзивным фото и видео кадрам, повседневной кропотливой работы. Корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок с подробностями в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Нетаньяху вылетит от Трампа к Путину для обсуждения «сделки века».

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