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Нетаньяху вылетит от Трампа к Путину для обсуждения «сделки века»

, 17:47 | Игорь Рязов 64

Премьер-министр Израиля отправится в Москву из Вашингтона 29 января.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Amos Ben Gershom, /White House

Тема:
Арабо-израильский конфликт 418

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января направится из Вашингтона в Москву, чтобы рассказать президенту РФ Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию. Об этом сообщили в канцелярии премьера.

«Нетаньяху завтра (29 января — Прим. ред) летит в Москву, чтобы сообщить Путину о „сделке века"», — цитирует сообщение канцелярии главы еврейского правительства РИА Новости.

«Сделка века» — название плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Его разработка началась еще в 2017 году, но в течение следующих двух лет подробности держались в секрете. В июне 2019 года США опубликовали экономическую часть сделки. Она предполагает двукратное снижение бедности в Палестине за десять лет, удвоение ВВП и привлечение в экономику страны 50 миллиардов долларов.

24 января президент США Дональд Трамп заявил, что обнародует «сделку века» 28 января. Это должно произойти в 20:00 по московскому времени. В этот же день у американского лидера в Вашингтоне запланирована встреча с Биньямином Нетаньяху.

Возможно, темой беседы президента России и премьер-министра Израиля также станет дело Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду и хранение наркотических средств. Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин примет решение о ее помиловании после выполнения всех формальностей.

Тема:
Арабо-израильский конфликт 418
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