  1. Пятый канал
  4. Каждый пятый заемщик тратит на долги более 80% дохода

Каждый пятый заемщик тратит на долги более 80% дохода

, 7:36 Эфирная новость 13

Более половины необеспеченных потребительских кредитов сегодня выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / gingerfinch; 5-tv.ru

Каждый пятый заемщик в России тратит на кредиты больше 80% дохода. К таким выводам пришли эксперты из Центробанка. Кредитные организации продолжают выдавать ничем не обеспеченные потребительские займы, даже тем, кто уже и без того, что называется — «по уши в долгах».

Введенные с 1 октября меры по ограничению долговой нагрузки снизили число одобрений по новым заявкам, однако пока ситуация почти не изменилась. В итоге Центробанк может и вовсе запретить выдачу займов при наличии у клиента других обязательств. Ведь многие, сначала подписывают кредитные договоры, а уже потом думают, как по ним платить.

Ранее 5-tv.ru сообщал жители России оформили рекордное число автокредитов за шесть лет.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.83
0.49 69.23
0.45
Прячьте мужей! Женщины каких знаков зодиака питают слабость к женатым?

Последние новости

8:19
Беременную жительницу Новосибирска зверски убил бывший сожитель
8:08
Известный во всем мире антивирус фирмы Avast оказался шпионом
7:57
Прячьте мужей! Женщины каких знаков зодиака питают слабость к женатым?
7:49
Солдаты в ФРГ тренируются на автомобилях вместо боевых машин пехоты
7:42
Maruv в сексуальном купальнике показала нежный поцелуй с мужем
7:36
Каждый пятый заемщик тратит на долги более 80% дохода

Сейчас читают

Гороскоп на 29 января: растущая Луна в Скорпионе благоволит любым начинаниям
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов
В Росгидромете назвали предстоящий февраль необычным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]