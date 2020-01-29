Каждый пятый заемщик тратит на долги более 80% дохода

Каждый пятый заемщик в России тратит на кредиты больше 80% дохода. К таким выводам пришли эксперты из Центробанка. Кредитные организации продолжают выдавать ничем не обеспеченные потребительские займы, даже тем, кто уже и без того, что называется — «по уши в долгах».

Введенные с 1 октября меры по ограничению долговой нагрузки снизили число одобрений по новым заявкам, однако пока ситуация почти не изменилась. В итоге Центробанк может и вовсе запретить выдачу займов при наличии у клиента других обязательств. Ведь многие, сначала подписывают кредитные договоры, а уже потом думают, как по ним платить.

Ранее 5-tv.ru сообщал жители России оформили рекордное число автокредитов за шесть лет.