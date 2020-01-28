Жители России оформили рекордное число автокредитов за шесть лет

Россияне приобрели 45% новых автомобилей с помощью заемных денег, несмотря на снижение авторынка в 2019 году. Общее число кредитов достигло 947 тысяч, что стало рекордом за шесть лет, согласно анализу Национального бюро кредитных историй и «Автостата».

В годовом выражении число кредитов для покупки машин выросло на 11,9%, их суммарный объем на 18,9% — до почти 800 миллиардов рублей, а средний размер ссуды увеличился на 6,3%. В 2020 году такого бума не ожидается, сообщает РБК.

Рост кредитования произошел на фоне снижения продаж новых автомобилей. В 2019 году было реализовано примерно полтора миллиона авто, что на 2,5% меньше, чем в 2018-м. Продажа подержаных машин тоже сократилась, но не так сильно — всего на 0,4%, до 5,4 миллиона единиц.

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов подчеркивает, что катализатором роста стали госпрограммы льготного кредитования: «Семейный автомобиль» для покупателей из многодетных семей и «Первый автомобиль» для тех, кто покупает машину впервые.

Программы начали работать в марте, а уже летом их финансирование было увеличено. Всего за год с их помощью автомобилисты приобрели более ста тысяч машин, на что из бюджета ушло порядка 9,4 миллиарда. Впрочем, в 2020-м финансирование сократится до пяти миллиардов.

Эксперты в разговоре с РБК отмечают, что рост кредитования обеспечило не только государство, но и выдача займов на вторичном рынке, снижение ключевой ставки ЦБ, переход на интернет-кредитование.

Число россиян, имеющих кредит на машину, за четыре года стабилизировалось. С 2015 года оно выросло c 1,7 до 1,8 миллиона. Но за это время подросло и число заемщиков, для кого это был не первый кредит. Впрочем, ожидать мощного роста показателей в 2020-м не стоит.

«Динамика в 2020 году будет в существенной степени зависеть от объема государственных субсидий. Пока правительство выделило на начало этого года пять миллиардов рублей, которые, вероятно, будут израсходованы уже весной», — подчеркивает Аналитик Moody’s Лев Дорф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нововведениях 2020 года, где была затронута тема льготного автокредитования.