«Хулио все понял»: Игорь Николаев о том, как Иглесиас исполнил его давнюю мечту

Композитор и певец Игорь Николаев в интервью изданию 7дней.ru рассказал, как Хулио Иглесиас осуществил его давнюю мечту. По словам артиста, он легко сочиняет новые песни и в момент, когда приходит мелодия он может записать ноты на чем угодно — салфетке, блокноте и даже «намурлыкать» в телефон.

Игорь Николаев признался, что в свое время мечтал о приобретении профессионального стереодиктофона, который заметно облегчил бы творческие изыски композитора. На тот момент купить заветный аппарат в Советском Союзе было невозможно.

Однажды в студии звукозаписи в Майами Игорь Николаев встретился с Хулио Иглесиасом. Артисты стали общаться и в ходе беседы российский музыкант заметил на столе диктофон, о котором так давно мечтал. В этот момент знаменитый испанец неожиданно сделал Игорю Николаеву презент.

«И Иглесиас сразу: „Бери, тебе это надо — ты же сонграйтер, композитор!“. Видимо, у меня такой взгляд был, что Хулио все понял. Говорю: „Отказываться не буду — я должен это взять…“», — вспоминает Игорь Николаев.

Музыкант добавил, что в нынешнее время проблем с техникой не испытывает. Главное в его творческом деле — муза, которая не должна обделять вниманием. По словам Игоря Николаева, можно окружить себя любыми современными гаджетами и, при этом, не написать абсолютно ничего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николаев показал, как отпраздновал юбилей.