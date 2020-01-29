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«Хулио все понял»: Игорь Николаев о том, как Иглесиас исполнил его давнюю мечту

, 11:51 | Василий Заика 61

Композитор рассказал в интервью о презенте, который ему сделал знаменитый испанский певец.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр_Казаков

Композитор и певец Игорь Николаев в интервью изданию 7дней.ru рассказал, как Хулио Иглесиас осуществил его давнюю мечту. По словам артиста, он легко сочиняет новые песни и в момент, когда приходит мелодия он может записать ноты на чем угодно — салфетке, блокноте и даже «намурлыкать» в телефон.

Игорь Николаев признался, что в свое время мечтал о приобретении профессионального стереодиктофона, который заметно облегчил бы творческие изыски композитора. На тот момент купить заветный аппарат в Советском Союзе было невозможно.

Однажды в студии звукозаписи в Майами Игорь Николаев встретился с Хулио Иглесиасом. Артисты стали общаться и в ходе беседы российский музыкант заметил на столе диктофон, о котором так давно мечтал. В этот момент знаменитый испанец неожиданно сделал Игорю Николаеву презент.

«И Иглесиас сразу: „Бери, тебе это надо — ты же сонграйтер, композитор!“. Видимо, у меня такой взгляд был, что Хулио все понял. Говорю: „Отказываться не буду — я должен это взять…“», — вспоминает Игорь Николаев.

Музыкант добавил, что в нынешнее время проблем с техникой не испытывает. Главное в его творческом деле — муза, которая не должна обделять вниманием. По словам Игоря Николаева, можно окружить себя любыми современными гаджетами и, при этом, не написать абсолютно ничего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николаев показал, как отпраздновал юбилей.

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