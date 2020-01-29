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Путин отправил главу Чувашии Игнатьева в отставку

, 17:29 | Светлана Шевченко Срочная новость 54

Глава региона ушел в отставку с формулировкой — «утрата доверия».

Президент России Владимир Путин отправил главу Чувашии Михаила Игнатьева в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава региона ушел в отставку с формулировкой — «утрата доверия».

Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен Олег Николаев. Глава государства провел с ним встречу в Кремле.

Информация о возможной отставке Михаила Игнатьева со своего поста появилась на фоне скандала, разразившегося 23 января. Глава Чувашии заставил офицера МЧС прыгать за ключами от нового пожарного автомобиля во время смотра техники аварийно-спасательных служб.

Позднее Игнатьев был исключен из «Единой России». В генсовете партии решили, что Игнатьев явно перепутал официальное мероприятие с цирковым представлением. И указали: «чиновнику такого ранга не следует жить в параллельной реальности, в то время как президент говорит об уважении к людям».

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