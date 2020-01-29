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Глава Чувашии исключен из рядов «Единой России»

, 3:48 Эфирная новость 39

Поводом для этого стал скандал во время вручения сотрудникам МЧС новой техники. Вместо того, чтобы просто передать ключи, Михаил Игнатьев поднял их высоко над головой и вынудил спасателя подпрыгивать.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Titov, 5-tv.ru

Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из рядов «Единой России» за нарушение этических норм. Это тот самый губернатор, который довольно странно пошутил, когда вручал ключи от новой машины офицеру МЧС.

В генсовете партии решили, что Игнатьев явно перепутал официальное мероприятие с цирковым представлением. И указали: «чиновнику такого ранга не следует жить в параллельной реальности, в то время как президент говорит об уважении к людям».

Игнатьев, кстати, отличился не только эпизодом с ключами. Всех шокировали и его заявления в адрес СМИ. На торжественном мероприятии в честь Дня печати губернатор заявил, что «надо мочить журналистов, которые с утра до ночи критикуют».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жена главы Чувашии чуть не разбила камеру корреспонденту МИЦ «Известия».

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