Глава Чувашии исключен из рядов «Единой России»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из рядов «Единой России» за нарушение этических норм. Это тот самый губернатор, который довольно странно пошутил, когда вручал ключи от новой машины офицеру МЧС.

В генсовете партии решили, что Игнатьев явно перепутал официальное мероприятие с цирковым представлением. И указали: «чиновнику такого ранга не следует жить в параллельной реальности, в то время как президент говорит об уважении к людям».

Игнатьев, кстати, отличился не только эпизодом с ключами. Всех шокировали и его заявления в адрес СМИ. На торжественном мероприятии в честь Дня печати губернатор заявил, что «надо мочить журналистов, которые с утра до ночи критикуют».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жена главы Чувашии чуть не разбила камеру корреспонденту МИЦ «Известия».