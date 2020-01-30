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«Каменских, ты взрываешь мозг»: поп-дива в бикини похвасталась изящной фигурой

, 8:43 | Мия Субботина 11

Жена Потапа сделала эффектный кадр на фоне белоснежного пляжа и пальм.

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских вновь порадовала поклонников снимком в бикини, которое не оставило их равнодушными. Супруга Потапа опубликовала фото на своей странице в Instagram.

Для эффектного кадра артистка зашла в тень и позировала с распущенными волосами на фоне белоснежного пляжа и пальм. Знаменитость уже демонстрировала свои купальники различных цветов и в этот раз сделала кадр в белом бикини. Артистка продемонстрировала свою изящную фигуру, выставив одну ножку вперед.

«Только солнце, океан и я. Для меня очень важно иногда побыть в уединении. Такого рода остановки мне помогают упорядочить мысли, анализировать происходящее и ставить цели на будущее», — подписала пост артистка.

Instagram @kamenskux

Фанаты не смогли сдержать своих эмоций при виде такой сногсшибательной фигуры знаменитости и осыпали ее комплиментами в комментариях.

«Потрясающая»;

«Просто красотка»;

«Фигура ­– огонь»;

«Каменских, ты взрываешь мозг, бомба!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты оценили фигуру Насти Каменских.

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