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  4. «Все подтянуто и женственно»: фанаты оценили фигуру Насти Каменских

«Все подтянуто и женственно»: фанаты оценили фигуру Насти Каменских

, 16:33 | Юлия Федорова Фото 217

Известная певица поделилась соблазнительным снимком с отдыха в Мексике.

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Настя Каменских опубликовала новое фото с отдыха в Мексике, куда она отправилась с мужем, известным рэпером Потапом. Там певица предстала перед поклонниками в открытом купальнике. Снимок Каменских опубликовала на своей странице в Instagram. По словам Насти, на побережье она испытывает спокойствие и умиротворение.

Instagram @kamenskux

Фанаты оценили спортивную фигуру артистки и отметили, что она похудела и приобрела женственные формы.

«Классное фото»;

«Красотка и шикарная фигурка»;

«Анастасия, шикарные формы! Нет огромных накаченных мышц и рельефа, но все так подтянуто и женственно», — комментируют фото поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настя Каменских свела фанатов с ума фото в ярком бикини.

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