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  4. Девочка и мальчик попали в реанимацию, отравившись таблетками

Девочка и мальчик попали в реанимацию, отравившись таблетками

, 8:51 | Светлана Александрова 29

Лежащих без сознания подростков на улице обнаружили прохожие. Для спасения детей из Кемерово вылетела группа опытных врачей-токсикологов.

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder

Двое подростков оказались в реанимации из-за отравления неизвестным веществом. Девочку 14 лет и 15-летнего мальчика обнаружили лежащими на мосту в Ленинске-Кузнецком прохожие.

Как сообщили в Центре медицины катастроф Кузбасса, подростки находятся в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Для спасения детей из Кемерово санавиацией направлена группа опытных врачей-токсикологов.

По данному факту Следственный комитет начал проверку. Следователи ждут, когда подростки придут в себя, чтобы выяснить, что случилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Новосибирской области школьник отравил таблетками с крысиным ядом 13 одноклассников, отрава была обернута в конфетные фантики.

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