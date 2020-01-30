Девочка и мальчик попали в реанимацию, отравившись таблетками

Двое подростков оказались в реанимации из-за отравления неизвестным веществом. Девочку 14 лет и 15-летнего мальчика обнаружили лежащими на мосту в Ленинске-Кузнецком прохожие.

Как сообщили в Центре медицины катастроф Кузбасса, подростки находятся в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Для спасения детей из Кемерово санавиацией направлена группа опытных врачей-токсикологов.

По данному факту Следственный комитет начал проверку. Следователи ждут, когда подростки придут в себя, чтобы выяснить, что случилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Новосибирской области школьник отравил таблетками с крысиным ядом 13 одноклассников, отрава была обернута в конфетные фантики.