«Пытаюсь омолодиться»: Анфиса Чехова рассказала об инъекциях пептидами

Анфиса Чехова рассказала об инъекциях пептидами

Продюсер Александр Златопольский и телеведущая Анфиса Чехова выбрали одну косметическую процедуру, но каждому она нужна для разных целей. Об этом пара рассказала корреспонденту 5-tv.ru на праздновании 30-летия телеканала СТС.

Пара уже месяц использует пептидную терапию, только Анфиса — для омоложения, а Александр — для похудения. Говоря о безопасности применения подобных средств, супруги заверили, что старту косметических процедур предшествовала тщательная подготовка.

«Все проверили и сдали анализы, все под контролем», — заверил продюсер.

Анфиса объяснила, что отличие состоит не только в целях, но и в типе препаратов.

«Я колю себе другие пептиды. Саша решил немного скинуть вес. А я пытаюсь омолодиться», — поделилась телеведущая.

Супруги рассказали, что консультировались с врачами и находятся под медицинским наблюдением. Также они заметили, что для комплексного эффекта необходимо поддерживать здоровый образ жизни: правильно питаться и заниматься спортом.

«Мы консультировались с врачами, правильное питание и спорт никто не отменял», — резюмировал Александр.

Отвечая на вопрос о правильном питании, Чехова призналась, что ее муж, несмотря на диеты, ест сладкое.

«Они с моим сыном дерутся из-за сладкого. Он объедает моего ребенка. Находит сладкое и съедает», — пошутила телеведущая.

Также Анфиса Чехова поделилась, что пептидная терапия и вкусная пища не исключают друг друга.

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