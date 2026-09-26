На Камчатке зафиксирован выброс пепла из вулкана — столб поднялся на 8,6 км

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 36 0

Пепловое облако направляется в сторону западных районов полуострова.

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел что известно

Фото: © РИА Новости/Юрий Демянчук

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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил выбросил пепел на высоту 8,6 км

На Камчатке произошел пепловый выброс из вулкана Шивелуч — высота столба достигла 8,6 километра. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщило Главное управление МЧС РФ по региону со ссылкой на местную группу реагирования на извержения.

В ведомстве уточнили, что высота исполина составляет почти 3,3 тысячи метров. Случай зафиксировали утром 26 сентября. В результате извержения в ряде населенных пунктов Камчатского края выпали вулканические частицы.

В министерстве уточнили, что пепловое облако направляется от вулкана в западную часть, охватывая внутренние районы полуострова. В частности, в Тигильском округе, оказавшемся в зоне распространения, не исключено выпадение пепла.

В МЧС добавили, что с подобными инцидентами уже сталкивались жители поселков Ключи и Козыревск в Усть-Камчатском округе и населенных пунктов Лазо и Таежный в Мильковском округе. Кроме того, спасатели присвоили вулкану Шивелуч «оранжевый» код авиаопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Гватемале во время стрима мексиканского блогера за его спиной началось извержение вулкана Фуэго.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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На Камчатке зафиксирован выброс пепла из вулкана — столб поднялся на 8,6 км

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