Новосибирский школьник накормил одноклассников крысиным ядом. 13 пострадавших

Как стало известно 5-tv.ru, в поселке Чаны Новосибирской области токсичным веществом отравились 13 школьников. По предварительной версии, таблетками с крысиным ядом меж уроков их угостил одноклассник.

Sib.fm со ссылкой на местного общественного деятеля сообщает, что отрава была завернута в конфетные фантики, поэтому у подростков не возникло никаких подозрений.

К счастью, обошлось без тяжелых последствий. Дети поступили в местную больницу вечером 20 мая, к этому часу их здоровью уже ничего не угрожает. А вот мотивами школьника, раздававшего бесплатные конфеты, теперь заинтересовался Следственный комитет РФ.

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