На подлете к Москве ликвидировали 11 дронов ВСУ

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 466 0

На месте падения частей БПЛА работают экстренные службы.

Атака беспилотников на Москву 26 сентября — сколько сбили

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Системы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку украинских беспилотников атаковать Москву. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что средства ПВО нейтрализовали 11 вражеских летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. Глава города подчеркнул, что на месте падения фрагментов находятся представители экстренных служб.

До этого Собянин рассказал о трех попытках боевиков киевского режима ударить по столице с помощью беспилотников. О первом инциденте он написал 25 сентября в 01:14 мск — тогда удалось ликвидировать десять БПЛА противника.

Утром того же дня мэр написал о втором случае. По его словам, средства ПВО сбили еще семь дронов ВСУ. О последней атаке градоначальник сообщил в 07:57 — в результате шесть беспилотников были успешно перехвачены.

Всего в тот день на подлете к Москве уничтожили 23 летательных аппарата.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о нескольких погибших в результате атаки киевского режима на Северский район. Также в результате ударов на территории двух предприятий начались пожары.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Атака беспилотников на Москву
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