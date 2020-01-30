Генпрокурор поддержал инициативу Валентины Матвиенко о поправке в Конституцию

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поддержал инициативу Валентины Матвиенко о поправке в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры в ответ на запрос РЕН ТВ.

Глава Совета Федерации предложила закрепить обязанность генпрокурора в главном документе страны ежегодно докладывать о деятельности ведомства в верхней палате парламента.

«Я двумя руками поддерживаю предложение — сделать это конституционной обязанностью генерального прокурора», — подчеркнула спикер Совета Федерации.

По словам Матвиенко, важно понимать, что доклад генпрокурора — это не проходной отчет. Он дает полный обзор состояния законности и правопорядка в стране, а также объемную информацию о защите прав граждан.

Ежегодный отчет генерального прокурора перед сенаторами в настоящее время закреплен в законе «О прокуратуре РФ».