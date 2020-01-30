Ксению Собчак прокомментировала инцидент, произошедший несколько часов назад на рейсе «Москва — Петербург». По предварительной информации, светская львица возмутилась после объявления о задержке вылета и потребовала выпустить ее из самолета.

«Ничего не произошло. Полтора часа просидела в самолете. Мне нет смысла лететь. Для меня время назначенное срывалось. Нельзя же заставить человека насильно лететь. Я попросила, чтобы меня выпустили», — пояснила телеведущая.

Некоторое время назад воздушное судно отправилось по маршруту следования, но уже без Ксении Собчак. Как стало известно 5-tv.ru, самолет должен был вылететь в 15.40, а по факту вылетел в 18.16 по московскому времени.