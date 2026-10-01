Билеты до 8,5 тысячи рублей: сколько Macan заработает на концертах после армии

РИА Новости: Macan может заработать 72 млн на концертах в Подмосковье

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов. — Прим. ред.) завершает срочную службу в Росгвардии и готовится к гастролям. По подсчетам журналистов РИА Новости, основанным на данных афиши, продажа билетов на три его выступления в Подмосковье способна принести порядка 72 миллионов рублей. Сумма рассчитана с учетом вместимости площадок и уже выкупленных мест, но без вычета расходов на организацию шоу.

Службу артист проходит в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского — туда он прибыл по призыву в ноябре прошлого года.

Гастрольный маршрут стартует 1 декабря в Смоленске и охватит не менее 12 городов. В Подмосковье запланированы три даты: 4 декабря — ледовый дворец «Витязь» в Подольске, 11 декабря — «Арена Балашиха», 27 декабря — «Арена Мытищи».

Цены на билеты различаются в зависимости от площадки. В Подольске они начинаются от 1,8 тысячи рублей, в Балашихе и Мытищах — от двух тысяч. Самые дорогие трибуны в Подольске обойдутся в пять тысяч, в Балашихе — в 8,5 тысячи, в Мытищах — в 7,5 тысячи рублей. Танцпол стоит три тысячи рублей в Подольске и Мытищах и четыре тысячи в Балашихе. Фан-зона — 4,5 тысячи рублей в Подольске и Мытищах, шесть тысяч в Балашихе.

Ранее модель Мария Мотина объявила о расставании с Косолаповым. О разрыве она сообщила в соцсетях, ответив, что теперь ее сердце свободно. Девушка также намекнула на причину. По собственным словам, она не верит в настоящую любовь при постоянном контроле со стороны партнера.

Отношения длились около двух лет — пара начала встречаться летом 2024 года. В 2025-м на концерте, посвященном 8 Марта, артист назвал Мотину своей невестой. Спустя несколько месяцев его призвали в армию.

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