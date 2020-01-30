Массовая драка произошла на турнире MMA в Москве

Массовая драка произошла на турнире по смешанным единоборствам (MMA) под названием «Коллизей» в Москве. Видео с места событий появилось в сети.

На кадрах, снятых из октагона, видно дерущихся друг с другом зрителей. Многие берут в руки стулья и замахиваются ими. Некоторые от сильных ударов падают на пол. Раздаются крики и требования прекратить потасовку.

Подробности о происшествии в видео рассказывает Павел Муртазин — тренер в клубе боевых искусств «Витязь» из города Ногинск. Его подопечные участвовали в московском турнире.

«Еще до начала массовой драки были всяческие провокации, споры с судьями в коридорах, пихания, толкания, спортсмены не могли просто до клетки дойти. Все это было обеспечено зрителями, которых призывали постоянно организаторы к порядку, но они игнорировали», — сказал Муртазин.

По его словам, к массовой драке привели именно такие провокации. В результате потасовки пострадали некоторые спортсмены: одному рассекли голову, другому сломали нос, третьему — кисть. У кого-то из бойцов украли телефон.

«Удар нанес конкретный человек, телефон забрал конкретный человек, и эти люди должны понести ответственность за свои поступки. Нужно выявить виновных и наказать», — подытожил тренер бойцов MMA из Ногинска.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовой драке в Санкт-Петербурге. Итогом столкновения одной толпы с другой стало задержание десяти человек.