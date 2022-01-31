Афанасьев день: что можно и что нельзя делать 31 января

Христиане 31 января вспоминают преподобного Афанасия Афонского — основателя первого и главного монастыря на Святой горе Афон, Великой Лавры.

Святой родился на территории современной Турции — в Трапезундской империи, средневековом греко-православном государстве — и рано осиротел. Его воспитывала монахиня, и он во всем старался ей подражать: в навыках иноческой жизни, в посте и в молитвах. Позже он принял постриг в Киминском монастыре.

Большую часть жизни Афанасий посвятил строительству монастырей на горе Афон. По преданию, к нему несколько раз являлась Богородица. Поток паломников не прекращался к нему до самой его смерти — он погиб примерно в 1000 году во время ремонтных работ. На святого обрушился купол церкви.

На Руси в этот день издавна изгоняли ведьм. Считалось, что после шабаша они влетали в дома через печные трубы, а потому перед сном читались заговоры от всего дурного: нечисти, врагов и недобрых помыслов, пишет ytro.news.

Что нельзя делать 31 января:

Наши предки не крестили 31 января младенцев мужского пола, опасаясь, что они станут бесплодными. Также не рекомендуется лечить зубы и вообще по возможности избежать хирургического вмешательства, иначе могут быть тяжелые осложнения. Бесполезно идти на свидание — эта встреча не закончится серьезными отношениями. Переезд в другое жилье лучше отложить.

Что нужно делать 31 января:

Обойти свое жилье по периметру с зажженной свечой. Этот период растущей Луны характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Лучше перенести дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, а это обязательно обернется негативными последствиями.

День ангела: Оксана, Ксения, Мария, Александр, Емельян, Ефрем, Максим, Кирилл, но главный именинник — Афанасий.

Сновидения: вещие. Нужно внимательно запомнить все, что снилось — это может подсказать истинное предназначение человека, а также те задачи, которые стоит решить.

Приметы:

Афанасий нос и ухо дерет

Если на Афанасия вьюга и метель — весна затянется

Ранее 5-tv.ru опубликовал астрологический прогноз на неделю с 31 января по 6 февраля.