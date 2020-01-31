Водитель скорой помощи погиб в ДТП в Саратовской области

Водитель скорой помощи погиб в результате ДТП, произошедшего в Балашовском районе Саратовской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД, на 528-м километре автодороги Р-22 мужчина за рулем ВАЗ-21120 врезался в автомобиль УАЗ, после чего последний съехал в кювет.

Отмечается, что медики ехали на вызов. Помимо водителя, в машине скорой помощи также находился фельдшер. В результате инцидента он практически не пострадал. Пациентов в салоне не было.

В Министерстве здравоохранения региона принесли соболезнования в связи со смертью водителя скорой помощи и выразили готовность оказать помощь семье погибшего.

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