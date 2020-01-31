  1. Пятый канал
  4. Водитель скорой помощи погиб в ДТП в Саратовской области

Водитель скорой помощи погиб в ДТП в Саратовской области

, 8:59 | Карина Бернтгольц 15

Авария произошла на 528-м километре автодороги Р-22 в Балашовском районе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Водитель скорой помощи погиб в результате ДТП, произошедшего в Балашовском районе Саратовской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД, на 528-м километре автодороги Р-22 мужчина за рулем ВАЗ-21120 врезался в автомобиль УАЗ, после чего последний съехал в кювет.

Отмечается, что медики ехали на вызов. Помимо водителя, в машине скорой помощи также находился фельдшер. В результате инцидента он практически не пострадал. Пациентов в салоне не было.

В Министерстве здравоохранения региона принесли соболезнования в связи со смертью водителя скорой помощи и выразили готовность оказать помощь семье погибшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что маршрутка столкнулась с иномаркой на проспекте Ветеранов, недалеко от дома № 69 на юге Петербурга.

 

Читайте также

Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
63.04
0.65 69.42
0.74
Гороскоп на 31 января: Меркурий в Козероге призывает к решительным действиям

Последние новости

9:05
Как выглядит Джулия Ванг после отказа от женского тела — фото
8:59
Водитель скорой помощи погиб в ДТП в Саратовской области
8:52
Видео: Сильвестр Сталлоне позволил себе полностью поседеть
8:44
В СКР уточнили число погибших при взрыве во Владивостоке
8:30
«Живот срочно подтягивать»: располневшую Борисову пристыдили за пляжное фото
8:17
Павел Дуров рассказал об угрозах использования WhatsApp

Сейчас читают

Гороскоп на 31 января: Меркурий в Козероге призывает к решительным действиям
«Это адекватная мера»: Татьяна Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]