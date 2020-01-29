  1. Пятый канал
  4. Видео: Маршрутка столкнулась с иномаркой на юге Петербурга

Видео: Маршрутка столкнулась с иномаркой на юге Петербурга

, 0:09 | Алиса Маркова 12

В результате аварии пострадали несколько человек.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Маршрутка столкнулась с иномаркой на проспекте Ветеранов, недалеко от дома № 69 на юге Петербурга. Авария произошла около 23 часов во вторник, 28 января. По словам очевидцев, в момент столкновения они слышали оглушающий звук удара. В результате ДТП пострадали трое человек: травмы средней степени тяжести получили два пассажира автобуса и водитель иномарки. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что девушка на BMW протаранила группу людей в центре Петербурга и скрылась.

Читайте также

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.83
0.49 69.23
0.45
С ними спорить опасно: ТОП-4 самых злых знаков зодиака

Последние новости

0:44
Почти 60 человек на ночь выселены на Урале из дома, в котором погиб подросток
0:36
Как 200 лет назад российские мореплаватели открыли Антарктиду?
0:27
«Не думала, что она собьет нас»: Пострадавшая о ДТП на Невском проспекте в Петербурге
0:12
Суд по делу «криптомиллиардера» Винника во Франции проходит в масках и перчатках
0:09
Видео: Маршрутка столкнулась с иномаркой на юге Петербурга
0:01
Петр–полукорм: что можно и категорически нельзя делать 29 января

Сейчас читают

Кейт Миддлтон не удержала мини-юбку под сильными порывами ветра
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов
В Росгидромете назвали предстоящий февраль необычным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]