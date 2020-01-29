Видео: Маршрутка столкнулась с иномаркой на юге Петербурга

Маршрутка столкнулась с иномаркой на проспекте Ветеранов, недалеко от дома № 69 на юге Петербурга. Авария произошла около 23 часов во вторник, 28 января. По словам очевидцев, в момент столкновения они слышали оглушающий звук удара. В результате ДТП пострадали трое человек: травмы средней степени тяжести получили два пассажира автобуса и водитель иномарки. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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