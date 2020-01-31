«Рубили сук, на котором сидели»: архитекторы объяснили причину обрушения СКК

Причину внезапного обрушения Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» объяснили местные архитекторы. Член совета по сохранению культурного наследия Петербурга Рафаэль Даянов указал, что в силу уникальности конструкции этого сооружения требовался проект производства работ и особое осторожное отношение со стороны подрядной организации.

«Это жесткая пощечина всему городу. Разборка этого сооружения осуществляется варварским методом. Господа, которые ей занимались, рубили сук, на котором сидели. Это уникальное сооружение создал гениальный конструктор Алексей Морозов. И нужен не менее гениальный человек, который рассказал бы, как разобрать этот 160-метровый пролет. Конструкция была сбалансированная, и разбирать ее нужно было по определенной методике», — заявил Даянов.

С мнением коллеги согласен завкафедрой «Основания и фундаменты» Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I Владимир Улицкий. Специалист уточнил, что установленный законом технический регламент о безопасности зданий и сооружений четко прописывает этапы производства подобных работ.

«Первый этап — обследование, второй этап — проект, третий — выполнение работы при наблюдениях, мониторинг. Здание уникальное, по всем нормативным документам здесь должно быть научное сопровождение. Но, к сожалению, науку не привлекают. Это плохо кончается. Работать на авось — не уровень Петербурга», — сказал Улицкий.

5-tv.ru

Эксперт добавил, что помимо сложности системы креплений она имела большие коррозии, что в свое время он наблюдал собственными глазами и предрекал печальный исход.

Следственный комитет по Петербургу инициировал проверку по факту ЧП. На месте происшествия работают правоохранители. Следователи проводят осмотр, устанавливают и опрашивают очевидцев, изымают необходимую документацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что опубликовано фото погибшего при обрушении СКК рабочего.