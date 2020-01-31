Опубликовано фото погибшего при обрушении СКК рабочего

5-tv.ru публикует эксклюзивное фото рабочего Матвея Кучерова, который погиб при обрушении конструкции Спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Трагедия произошла в пятницу, 31 января.

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На кадрах, которые ранее публиковал 5-tv.ru видно, что в определенный момент часть стены здания отклоняется наружу, после чего поднимается облако серо-желтой пыли. Буквально через пару секунд вся конструкция СКК начинает будто бы складываться. Вскоре на видео остается различимым только столб пыли над территорией.

Следственный комитет по Петербургу инициировал проверку по факту ЧП. На месте происшествия работают следователи. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru опубликовал интервью с очевидцем обрушения конструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский».