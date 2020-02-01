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С 1 февраля увольняют в России по новым правилам

, 9:12 | Светлана Александрова 119

Новые стандарты связаны с переходом на электронные трудовые книжки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nick White, / Photoagency Interpress, David Oxberry, Jochen Tack; Duma.gov.ru

С 1 февраля увольнять сотрудников компании и организации будут по новым правилам. Новые стандарты связаны с переходом на электронные трудовые книжки.

Теперь в последний трудовой день вместе с другими документами отдел кадров или бухгалтерия должны выдавать на руки работнику сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р. Документ является аналогом выписки из трудовой книжки и содержит информацию о том, как долго проработал сотрудник у данного работодателя, поясняет URA.RU

Как ранее сообщал 5-tv.ru закон об электронных трудовых книжках Владимир Путин подписал в конце 2019 года. В соответствии с ним с 1 января 2021 года россиянам, устраивающимся на работу впервые бумажные трудовые книжки оформляться больше не будут. Остальные смогут выбрать между бумажным и электронным вариантом. Соответствующее заявление работодателю сотрудник должен до 31 декабря 2020 года. Закон вступил в силу с 1 января 2020 года.

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