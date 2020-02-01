С 1 февраля увольняют в России по новым правилам

С 1 февраля увольнять сотрудников компании и организации будут по новым правилам. Новые стандарты связаны с переходом на электронные трудовые книжки.

Теперь в последний трудовой день вместе с другими документами отдел кадров или бухгалтерия должны выдавать на руки работнику сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р. Документ является аналогом выписки из трудовой книжки и содержит информацию о том, как долго проработал сотрудник у данного работодателя, поясняет URA.RU.

Как ранее сообщал 5-tv.ru закон об электронных трудовых книжках Владимир Путин подписал в конце 2019 года. В соответствии с ним с 1 января 2021 года россиянам, устраивающимся на работу впервые бумажные трудовые книжки оформляться больше не будут. Остальные смогут выбрать между бумажным и электронным вариантом. Соответствующее заявление работодателю сотрудник должен до 31 декабря 2020 года. Закон вступил в силу с 1 января 2020 года.