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Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

, 16:38 | Василий Заика Видео 307

С 1 января 2021 года работники смогут выбирать между бумажным и электронным документом.

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Фото, видео: ТАСС / Евгений Курсков, Вячеслав Прокофьев, www.globallookpress.com / Simon Belcher, David Oxberry

Государственная дума РФ в окончательном чтении приняла закон об электронных трудовых книжках. Соответствующие поправки были внесены в Трудовой кодекс, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, с 1 января 2021 года работники будут иметь право выбора между бумажным и электронным видом трудовой книжки. Отмечается, что работодатель в обязательном порядке должен уведомить своих сотрудников о данной возможности не позднее 30 июня 2020 года.

В случае, если работник в срок до 31 декабря 2020 года не подаст работодателю заявление о форме ведения трудовой книжки, то она продолжит существовать в бумажном варианте.

Россиянам, впервые устраивающимся на работу после 1 января 2021 года, бумажные бланки трудовых книжек уже оформляться не будут.

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