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  4. Драка со стрельбой с участием пенсионера произошла в Петербурге

Драка со стрельбой с участием пенсионера произошла в Петербурге

, 7:31 | Алиса Маркова 33

По предварительным данным, один человек получил огнестрельное ранение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Драка со стрельбой с участием пенсионера произошла на востоке Петербурга. По предварительным данным 5-tv.ru, три человека ночью распивали спиртные напитки в подъезде дома на Ириновском проспекте. Это не понравилось одному пожилому жителю многоэтажки. Он вышел разобраться с нарушителями общественного порядка. По некоторой информации, пенсионер выстрелил одному из выпивавших в руку. В ответ его избили. Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru спор двух разъяренных мам в чате о коронавирусе привел к драке и госпитализации.

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