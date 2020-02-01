Драка со стрельбой с участием пенсионера произошла в Петербурге

Драка со стрельбой с участием пенсионера произошла на востоке Петербурга. По предварительным данным 5-tv.ru, три человека ночью распивали спиртные напитки в подъезде дома на Ириновском проспекте. Это не понравилось одному пожилому жителю многоэтажки. Он вышел разобраться с нарушителями общественного порядка. По некоторой информации, пенсионер выстрелил одному из выпивавших в руку. В ответ его избили. Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru спор двух разъяренных мам в чате о коронавирусе привел к драке и госпитализации.