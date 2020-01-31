Спор двух разъяренных мам в чате о коронавирусе привел к драке и госпитализации

Две жительницы Австралии, состоявшие в групповом чате матерей в Facebook, не смогли прийти к соглашению в ходе обсуждения вопроса последствий китайского коронавируса. Не сумев разрешить противоречия в интернет-переписке, они решили продолжить беседу вживую. Однако буквально спустя несколько минут после начала разговора спор перетек из словесной перепалки в настоящую драку, пишет The Sun.

Участницы конфликта толкали друг друга, били, дергали за волосы и в конце концов обе упали на землю, продолжая ударять друг друга. Проходящие мимо пытались разнять женщин. В ситуацию даже вмешалась полиция.

В конце концов разгоряченный спор для его обеих участниц закончился на больничной койке. Одна из них была госпитализирована с травмой плеча и ушибами рук, у другой — подозрение на черепно-мозговую травму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по последним данным, число инфицированных во всем мире превысило девять с половиной тысяч человек. Погибших от коронавируса - 213.