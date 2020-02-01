Младшая дочь Тарасова расцеловала фото отца в журнале, соскучившись по нему

Дмитрий Тарасов растрогал поклонников фото и видео с младшей дочерью. Кадры появились на странице футболиста в Instagram.

В сторис Дмитрий поделился милым видео, на котором Милана играет с глянцевым журналом. В издании, очевидно, был опубликован посвященный футболу материал — на одной из страниц размещена фотография Тарасова. Милана тут же узнала человека на фото и потянулась поцеловать страницу. За кадром жена спортсмена Анастасия Костенко поясняет, что малышка успела соскучиться по отцу.

В основной ленте Дмитрий разместил несколько фото. На них спортсмен стоит у окна спиной к камере и держит на руках малышку, которая смотрит прямо на фотографа. На Милане светлое платьице, а Дмитрий обнажен по пояс.

Instagram @tarasov23

В описании поста Тарасов отмечает: он не заметил, как пролетели несколько выходных. Футболист вернулся на сборы к команде, оставив дома и маленькую дочь, и беременную жену, которая скоро должна подарить спортсмену еще одну наследницу, и очень скучает по своей семье.

«Тяжело уезжать из дома, когда дочка обнимает и плачет, любимая переживает и у нас скоро пополнение», — признается Тарасов.

Спортсмен боится не успеть к появлению малыша. И, чтобы как-то отвлечься, предложил подписчикам погадать — когда и приблизительно во сколько родится еще одна доченька. Отгадавшему футболист пообещал приз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с годовщиной свадьбы.