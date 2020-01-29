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Дмитрий Тарасов трогательно поздравил молодую жену с годовщиной свадьбы

, 12:19 | Алиса Старжевская 129

Футболист вместе с супругой Анастасией Костенко отмечают два года счастливой супружеской жизни.

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Фото, видео: Instagram @tarasov23

Дмитрий Тарасов трогательно поздравил жену со второй годовщиной свадьбы. У себя в блоге экс-полузащитник «Локомотива» выложил архивные снимки со свадьбы. На них супруги венчаются в Храме Сорока Севастийских Мучеников в Москве.

Новость о том, что Костенко и Тарасов намерены не только пройти стандартную церемонию бракосочетания в ЗАГСе, но и обвенчаться, в свое время обескуражила многих. На тот момент пара была знакома чуть больше года, а венчание — шаг достаточно ответственный.

Instagram @tarasov23

Но супруги не пожалели о своем решении — счастливому браку не смогли помешать домыслы завистников и сплетни «злых языков». У Дмитрия и Анастасии родилась дочь Милана, а сейчас супруги снова ждут пополнения в семье.

«Любимая! Ты знаешь, как я тебя люблю и какой сегодня важный для нас праздник Венчания. Спасибо тебе за все, моя девочка! Второй сбор выпал на нашу годовщину и возможно пополнение. У нас еще будет много таких годовщин и я хочу и дальше видеть вас счастливыми и все для этого сделаю! Скоро буду рядом», — написал футболист у себя в Instagram-блоге.

Спортсмен улетел из Москвы в Казань, чтобы принять участие в сборах ФК «Рубин». Многодетный отец волновался, что надолго оставляет свою семью — его жена Анастасия Костенко вот-вот должна снова родить.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костенко рассказала, каково быть женой футболиста.

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