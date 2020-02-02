Поиск памяти в круговороте цинизма: В Литве запретили искать останки солдат ВОВ

Откровенно циничная новость пришла на этой неделе из Литвы. В это трудно поверить, но местные власти запретили местным следопытам искать и перезахоранивать бойцов Красной армии.

Новые литовские законы считают это серьезным нарушением. А установка даже маленьких обелисков со звездами на братских могилах расценивается, как преступление.

Как так? И где логика? А ее просто нет. Точнее есть, но она вывернута наизнанку. Вы вообще представляете себе масштабы цинизма? Особенно наглым это заявление выглядит в преддверии того, когда весь мир будет отмечать 75-ую годовщину Великой Победы. Победы, которая принесла мир, в том числе и в Литву, где нацисты во времена Второй мировой устроили самую массовую резню мирных жителей на территории Прибалтики. И ведь в этой земле лежат десятки тысяч советских солдат, отдавших свою жизнь за свободу современных литовцев.

Алексей Полторанин о тех, кто старается сберечь память о подвиге, и тех, кто мечтает эту память стереть.

«Вот здесь видны остатки траншеи. То, что успели ребята накопать при обороне этого района», — рассказывает руководитель литовской ассоциации военной истории «Забытые Солдаты» Виктор Орлов.

Поисковик Виктор Орлов показывает место очередной находки — под слоем сырой земли останки двух бойцов Красной Армии. Но вонзить лопату в эту землю он не может из-за новых литовских правил.

«Для того, чтобы в правом поле надо привлечь археолога. А это прерогатива департамента. Как он отнесется? как отреагирует? А это зависит от отношений России и Литвы», — поясняет Орлов.

А еще недавно, чтобы начать раскопки, Виктору Орлову необходимо было лишь оповестить о возможном местонахождении погибших военный комиссариат и литовское лесничество. Новые правила разработали в департаменте культурного наследия Литвы. Чтобы подвиг русских солдат не множили.

«Умножаются число жертв. Один день ты смотришь стоял памятник, а на нем уже плитка и написаны имена, якобы здесь уже захоронения. Никто до этого не думал и не знал. И нет никаких утверждений что там захоронения», — говорит депутат сейма Литовской республики, министр иностранных дел Литвы (2010-2012) Аудронюс Ажубалис.

Обвинения бывшего министра иностранных дел Литвы, который слывет ярым русофобом, не имеют под собой никаких доказательств. Статистика вещь упрямая. Как не корректируй официальную позицию государства в угоду политической конъюнктуре — факты, свидетельства очевидцев и архивные данные вполне конкретны и однозначны. Восемьтесят тысяч бойцов Красной армии сложили свои головы за свободу Литвы.

Леса возле города Рассейняй — это сплошная братская могила. По подсчетам поисковиков — в первые дни войны погибли от семи до десяти тысяч советских солдат. Огромные потери понесла 48-я стрелковая дивизия. Память о ней увековечена на памятной плите.

Первые поисковые работы Виктор Орлов со своими единомышленникам из ассоциации военной истории, которую он возглавляет как раз и начал вблизи мемориала. 12 лет назад — поднял останки десяти бойцов Красной Армии. Одного из них удалось опознать по жетону с вкладышем. Николай Амельфин, 1920 года рождения, родом из Архангельской области. Родные ничего не знали о его местонахождении.

«Было неизвестно, что он погиб. В 1941 году пришла, что он пропал без вести. Искали, но ничего. Безрезультатно», — рассказывает родственница солдата Татьяна Цыпина.

Николая Амельфина захоронили в братской могиле на Антакальнисском кладбище. Военный мемориал, где покоятся польские солдаты, участвовавшие в советско-польской войне, солдаты армии Наполеона и где теперь братские захоронения бойцов Красной армии. Церемония перезахоронения тогда в 2008-м еще сопровождались троекратным салютом роты почетного караула минобороны Литвы. Но спустя несколько лет, не то что о салюте в честь советского героя, даже о памятнике ему задумываться опасно.

«Как только мы смогли облагородить это место: поставить памятник, с перенесенной информацией на этот камень, у нас начали возникать проблемы. Нас обвинили в том, что мы пропагандируем советскую символику», — поясняет Виктор Орлов.

Получается, что теперь литовские власти не считают солдат героями.

«Современная историография Литвы ведет к тому, что никакого освобождения не было — была оккупация», — объясняет вице-президент ассоциации российских граждан в Литве Сергей Резник.

И у Литвы есть кем заменить настоящих героев — так называемые «лесные братья» — якобы борцы за независимость страны. Но вся их борьба заключалась просто в геноциде своих же соотечественников.

«Так вот, они уничтожили около 25 тысяч мирных жителей преимущественно, которые симпатизировали новой власти, за взгляды уничтожали. Это дико», — говорит посол России в Литве Александр Удальцов.

Политика литовских властей такова, что скоро памятников и мемориалов «лесным братьям» и прочим нацистам в стране будет больше, чем мемориалов советским воинам, которых на этой земле осталось всего 300.

Вот один из последних монументов, посвященных убийцам. Он расположен в 150 километрах в городе Обяляй. Рядом старый памятник советским солдатам. Голова воина уже вся в трещинах. Российское посольство в Литве готово было его реставрировать и даже выделило деньги, сделали точную копию, но установить так и не удалось. Посол России в Литве Александр Удальцов говорит — за три дня до его открытия руководство департамента культурного наследия отозвало все разрешения.

«И я говорил. Вам, наверное, просто стыдно, кто смотрит на это, должно быть перед иностранцами в конце концов. Если вы считаете это зрелище позволительным. Но пока наши доводы убедительные и искренние не дошли до наших собеседников», — добавляет Удальцов.

Действия литовских властей поисковик Виктор Орлов называет не иначе, как войной с мертвыми. Однако, он уверен, что когда-нибудь вернется к раскопкам, он решил терпеливо ждать. Эти литовские власти уже не изменить, но есть шанс пусть и призрачный, что следующие или последующие — образумятся. И тогда уже можно будет беспрепятственно искать героев, и отдавать им последние почести, как они того и заслуживают, и как делают это во всем цивилизованном мире, за исключением разве что небольшой прибалтийской аномалии.