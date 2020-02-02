«Их накрыло»: Очевидец рассказал об обрушении кровли здания кафе в Новосибирске

Житель Новосибирска в своем аккаунте в Instagram рассказал об обрушении кровли здания кафе, где один человек погиб и четверо пострадали. Молодой человек опубликовал пост, в котором описал подробности произошедшего ЧП в заведении на бульваре Молодежи.

«Я был там в эту самую минуту. Переодевался пойти домой. Музыка играла громко, бит стучал в стены, внезапно раздался треск, с потолка что-то посыпалось. Завизжала девушка. Рванул к двери и успел выскочить. Девчонки следом не успели. Их накрыло», — пишет житель Новосибирска.

Instagram @sovsem_poehal

Парень отмечает, что тех, кто не успел выбежать из помещения на улицу, буквально накрыло трухлявой крышей и огромными глыбами снега.

«Одна погибла. Остальные серьезно пострадали. Кто там верующие — звоните своему боссу наверх, пусть все у них обойдется», — рассказывает подписчикам очевидец.

Молодой человек признается, что если бы его подвели рефлексы, то он бы погиб. После обрушения в кафе он позвонил родным, зашел поцеловать сына и заодно помирился с бывшей женой, с которой клялся никогда не общаться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МЧС подтвердили обрушение кровли кафе в Новосибирске из-за снега.