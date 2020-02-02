В МЧС подтвердили обрушение кровли кафе в Новосибирске из-за снега

5-tv.ru публикует новое видео с места обрушения кровли здания кафе в Новосибирске. На кадрах видны последствия ЧП, произошедшего на бульваре Молодежи, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали.

На месте происшествия разбросаны пакеты с личными вещами посетителей заведения и верхняя одежда. Среди толщи снега, упавшего с рухнувшей крыши пристроя, различимы части конструкции из гипсокартона и досок, а также кирпичи. Оперативные службы продолжают работать на месте ЧП.

По словам начальника ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Виктора Орлова, расчистка завалов продолжалась около полутора часов. Все службы действовали своевременно и грамотно.

«В течение полутора часов была проведена расчистка места завалов. В результате из-под завалов извлечено пять человек, из них один человек погиб. В ГУ развернут оперативный штаб, приведена в готовность аэромобильная группировка. Силы и средства действовали своевременно и грамотно», — отметил генерал-майор.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Новосибирской области, крыша пристройки к зданию кафе, которая эксплуатировалась как раздевалка ночного клуба, обрушилась, вероятнее всего, из-за скопившегося на ней снега.

«Как стало известно, пристройка эксплуатировалась в качестве раздевалки ночного клуба. На месте работает следственно-оперативная группа для выяснения всех причин и обстоятельств. Наиболее вероятной причиной произошедшего стала снеговая нагрузка на крыше строения. Всего для ликвидации последствий обрушения задействовали 160 человек», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru опубликовал список пострадавших при обрушении кровли здания кафе в Новосибирске.