Член сборной России по боксу и его приятель сломали нос росгвардейцу в Москве

Член сборной России по боксу Георгий Кушиташвили и его товарищ в ночь на 2 февраля в центре Москвы сломали нос сотруднику Росгвардии. Это произошло после того, как полицейский подошел к молодым людям и попросил предъявить документы.

В результате возникла потасовка, в ходе которой сотрудник правоохранительных органов получил перелом костей носа. Боксер и его товарищ сейчас задержаны. Младший сержант — в больнице. Обстоятельства выясняются. Пока неизвестно, кто именно из двух молодых людей покалечил сотрудника полиции.

Боксер Георгий Кушиташвили, уроженец Грузии, член сборной России по боксу, чемпион РФ 2018 года в весовой категории до 81 килограмма.

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