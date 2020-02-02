«Лучше никого не вижу»: Чумаков о возможном участии Панайотова в «Евровидении»

Алексей Чумаков прокомментировал возможное участие своего друга, певца Александра Панайотова, в «Евровидении-2020». О том, что артист — один из наиболее возможных кандидатов на выступление от России, сообщил Игорь Крутой. По мнению композитора, вероятность того, что выступать на конкурс в Нидерландах поедет именно Панайотов, «процентов девяносто».

Издание NationNews пообщалось с Чумаковым. Артист рад за друга — по его словам, Александр очень хочет попасть на «Евровидение».

«Он преисполнен желанием, а это очень важно, поэтому я желаю Саше гигантского успеха и привезти Евровидение в Россию. Саша очень подходит под кандидатуру, и лучше его я никого сейчас не вижу», — сообщил Алексей Чумаков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что помочь Панайотову выйти на сцену «Евровидения» как российскому участнику может Григорий Лепс.