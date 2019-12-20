  1. Пятый канал
  4. Попасть на «Евровидение-2020» Панайотову поможет Григорий Лепс — эксперт Госдумы

Попасть на «Евровидение-2020» Панайотову поможет Григорий Лепс — эксперт Госдумы

, 15:23 | Алиса Старжевская Видео 37

В следующем году музыкальный конкурс состоится в Роттердаме.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко

Григорий Лепс поможет Александру Панайотову побороться за победу в международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2020», который пройдет в Нидерландах. Об этом заявил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян, пишет ФАН.

Эксперт уверен, что у Лепса достаточно влияния, чтобы помочь исполнить заветную мечту 35-летнего артиста. Александр много лет мечтает представить Россию на европейском конкурсе и несколько раз, был в шаге от победы. За помощью к прославленному певцу Панайотов обратился сам лично. Исполнитель называет Лепса «дружеским плечом», «надежным тылом» и «музыкальным папой» — музыканты сотрудничают с первых прослушиваний на программе «Голос».

Манукян рассказал, что считает Александра идеальным кандидатом, однако есть и несколько других кандидатур. Известно, что отказом ответили Ольге Бузовой, которая грезила поездкой на конкурс. Но есть профессионалы, которые не верят в успех Панайотова — продюсер Яна Рудковская уверяет, что ее протеже Дима Билан также заявил о своих амбициях и готов к поездке в Роттердам. Не исключено, что после Нового года список претендентов пополнится новыми именами талантливых музыкантов.

Ранее 5-tv.ru писал, что думский эксперт уверен, что новая песня Верки Сердючки написана для «Евровидения».

Читайте также

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Гороскоп на 20 декабря: Марс предупреждает о ненужных контактах

Последние новости

15:46
«Крыша поехала»: Охранник стрелкового клуба о Евгении Манюрове
15:44
Гоша Куценко вышел в свет с Анной Чапман
15:37
Жителю Москвы проэпилировали горло из-за выросших в нем волос
15:23
Попасть на «Евровидение-2020» Панайотову поможет Григорий Лепс — эксперт Госдумы
15:18
Путин призвал Лукашенко продолжить работу по интеграции России и Белоруссии
15:15
Получил высший разряд: Бывший работодатель о лицензии стрелявшего у здания ФСБ

Сейчас читают

Нюша рассказала о приставаниях продюсера-педофила
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления
Звезда «Дома-2» стала человеком года и получила квартиру

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]