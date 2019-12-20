Григорий Лепс поможет Александру Панайотову побороться за победу в международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение-2020», который пройдет в Нидерландах. Об этом заявил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян, пишет ФАН.

Эксперт уверен, что у Лепса достаточно влияния, чтобы помочь исполнить заветную мечту 35-летнего артиста. Александр много лет мечтает представить Россию на европейском конкурсе и несколько раз, был в шаге от победы. За помощью к прославленному певцу Панайотов обратился сам лично. Исполнитель называет Лепса «дружеским плечом», «надежным тылом» и «музыкальным папой» — музыканты сотрудничают с первых прослушиваний на программе «Голос».

Манукян рассказал, что считает Александра идеальным кандидатом, однако есть и несколько других кандидатур. Известно, что отказом ответили Ольге Бузовой, которая грезила поездкой на конкурс. Но есть профессионалы, которые не верят в успех Панайотова — продюсер Яна Рудковская уверяет, что ее протеже Дима Билан также заявил о своих амбициях и готов к поездке в Роттердам. Не исключено, что после Нового года список претендентов пополнится новыми именами талантливых музыкантов.

Ранее 5-tv.ru писал, что думский эксперт уверен, что новая песня Верки Сердючки написана для «Евровидения».