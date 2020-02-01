Игорь Крутой назвал вероятного представителя России на «Евровидении-2020»

Композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» будет певец Александр Панайотов.

«Саша Панайотов, я думаю», — цитирует продюсера РИА Новости.

Вероятность того, что в качестве представителя России на «Евровидение» поедет Панайотов, Крутой оценил в 90%. Решение о конкурсанте обычно принимается до конца февраля.

В 2020 году «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. В прошлом году Россию на «Евровидении» во второй раз представлял Сергей Лазарев. Как и в 2016 году, он занял третье место.

Ранее 5-tv.ru уже писал о том, что представлять Россию на международном конкурсе может Александр Панайотов. Эксперт при Госдуме говорил, что побороться за победу ему поможет Григорий Лепс.