В Приморье всем миром помогают оставшимся без дома матери с девятью детьми

Власти и жители Приморья пытаются оказать помощь многодетной матери Наталья Желомко, которая осталась без жилья с девятью детьми. Пожар уничтожил их дом в селе Владимиро-Александровское в Партизанском районе в ночь на субботу. Спасатели боролись с огнем почти семь часов, все имущество семьи оказалось уничтожено. По словам Натальи, дым заметила вскоре после полуночи старшая дочь и подняла тревогу. Из дома выскакивали в чем были, в нижнем белье, некоторых детей пришлось вытаскивать через окна. К счастью обошлось без жертв.

«Испугалась, когда не увидела самого младшего. А он курточку надел, сапоги и вышел из дома, остальные дети бежали босиком до машины. Дыма наглотались, но никто не заболел», — говорит Желомко.

Женщина одна воспитывает четверых сыновей и пять дочерей от 6 до 14 лет, семеро из детей — приемные. Есть еще четверо взрослых детей, которые живут отдельно. Муж Натальи умер муж несколько лет назад. Она понимает, что самостоятельно отстроить дом заново ей не под силу.

Местные власти обещали помочь: органы опеки уже начали восстанавливать документы на детей, в соцзащите пообещали выделить погорельцам 100 тысяч рублей, администрация предложила квартиру в маневренном фонде, но она находится далеко от школы, в которую ходят дети, а в родном селе осталось хозяйство. Козы находились далеко от пожара и не пострадали.

«Откликнулись жители, предложили в соседнем селе дом безвозмездно, временно пожить. Я очень благодарна всем приморцам, кто откликнулся на нашу беду. Полицейские партизанского отделения привезли несколько машин вещей, которые собрали жители. Люди переводят деньги — по 500 рублей, по 200, тысяча — кто сколько может. Вчера мужчина предложил мясо привезти», — рассказала многодетная мать РИА Новости.

Пока Наталью с детьми приютил ее брат в Находке. Детский омбудсмен Приморья Ольга Романова сообщила, что держит ситуацию на контроле.

«Уже работают местные власти, органы опеки, соцзащита. Активную помощь семье оказывают члены „Ассоциации приемных семей Приморского края"», — сообщила она.

По словам Романовой, в понедельник вопрос будет обсуждаться на совещании в правительстве Приморского края, а на вторник она планирует выезд в Находку, чтобы на месте познакомиться с ситуацией с предоставлением погорельцам временного жилья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о проблемах семьи с 23 приемными детьми, переехавшей из Кемеровской области в Подмосковье. Местные чиновники требовали, чтобы переселенцы отправлялись обратно в Сибирь и грозились отправить детей в приют.