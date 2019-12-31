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Генпрокуратура проводит проверку действий чиновников в отношении семьи с 23 детьми в Подмосковье

, 10:40 | Ниса Мурзанаева 79

Чиновники настаивают на переезде семьи на старое место жительство. Проверка в отношении госслужащих организована по просьбе МИЦ «Известий» и депутата Госдумы.

Фото: www.globallookpress.com /ALEXEY BYCHKOV

После обращения МИЦ «Известий» с просьбой помочь в ситуации с многодетной семьей с 23 детьми переехавшей в Подмосковье, депутат Госдумы Михаил Старшинов обратился в Генпрокуратуру РФ. Народный избранник попросил ведомство разобраться в произошедшем. В Генеральной прокуратуре России прокомментировали ситуацию.

«В рамках компетенции рассмотрена копия обращения МИЦ „Известия“ по поводу контроля ситуации с многодетной семьей. Установлено, что в связи с обращением депутата Старшинова на действия органов опеки и попечительства Яшкинского района Кемеровской области, нарушения прав многодетной семьи Московской области Генеральной прокуратурой РФ организованы проверки, проведение которых поручено прокурорам упомянутых субъектов РФ», — гласит текст сообщения Генпрокуратуры.

Семья с 23 приемными детьми решила переехать из Кемеровской области в Воскресенск для улучшения условий проживания детей. Однако на новом месте они столкнулись с большими проблемами. Местные чиновники настаивают на переезде семьи обратно в Кемеровскую область, отказывают в выплате денежного вознаграждения за приемных детей и угрожают отправить ребят в приют, пишет РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких условиях содержали детей в многодетной семье в Ленобласти.

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