Город, который выстоял: СК РФ опубликовал ролик в память о героях Сталинграда

Дань уважения героям Сталинграда отдает в годовщину разгрома фашистских войск в битве за город Следственный комитет России. В отмечаемый 2 февраля День воинской славы ведомство опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик, рассказывающий о тех, кто в годы Великой Отечественной войны находился в Сталинграде и внес свою лепту в защиту рубежа, отступать за который было нельзя.

«Подвиг сталинградцев, ценою своих жизней оборонявших город, стал символом мужества, стойкости и свободы, напоминанием о долге и верности Отечеству. Сегодня, спустя 77 лет, мы чествуем и отдаем дань уважения прочным, как сталь, людям, советским воинам и жителям города, которые, не отступив перед натиском захватчика, переломили ход Второй мировой войны», — говорится в сообщении СКР.

Евгений Рогов попал на фронт практически сразу после школы. Окончив пехотное училище, молодой парень оказался в местах самых кровопролитных сражений под Сталинградом в 1942 году.

«Наша задача была двигать как можно быстрее вперед, подальше отбросить линию фронта от окруженной группировки. Задача была только одна — не допустить до Волги», — рассказывает ветеран.

Александр Еремин, будучи еще подростком, работал на переправе. Вместе отцом он перевозил на баркасе через Волгу солдат Красной Армии и боеприпасы. А иногда приходилось спасать людей.

«Половина Волги горит, идет черный дым, а потом за ним идет пламя. И все говорят — детский плач слышат. А за дымом ничего не видно. Отец остановил баркас. Дым когда прошел, — лодка! В лодке сидят детишки, пожилые, а весел нет у них…», — рассказывает житель Сталинграда.

Ираида Помощникова во время войны была маленькой, ее ранило, когда вместе с бабушкой она бежала к Волге, спасаясь от фашистов. Женщина до сих пор помнит страшные картины, проходившие у нее перед глазами во время эвакуации.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об этом важнейшем эпизоде Великой Отечественной войны, перевернувший ее ход в пользу СССР.