2 февраля — День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве

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Важнейший эпизод Великой Отечественной войны, перевернувший ее ход в пользу Красной армии, — Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943). Расскажем о ней подробнее.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Решающий бой с солдатами Вермахта шел на огромных площадях, — территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия, — и закончился полным разгромом немецко-фашистских войск. Сталинградская битва — самое крупное и кровопролитное сражение в ходе Великой Отечественной Войны.

Фото: РИА Новости / Георгий Зельма

Сталинградская битва после череды поражений в 1941–1942 годах стала переломной в войне. Поражение Красной армии дало бы немцам возможность перейти к завершению войны в свою пользу.

Фото: РИА Новости / Эммануил Евзерихин

За лето 1942-го немцы планировали разгромить красноармейцев на юге России. Первый этап Сталинградской битвы начался 17 июля. Победа позволила бы фашистам нарушить связь Кавказа с центральными районами СССР, и позже завладеть Кавказскими месторождениям нефти, а также плодородными сельскохозяйственными районами Дона и Кубани.

19 ноября 1942-го советская армия перешла в контр-наступление под Сталинградом, — началась операция «Уран». А за ней «Винтергевиттер», «Малый Сатурн» и «Кольцо».

Фото: РИА Новости / Георгий Зельма

Сталинградская наступательная операция длилась 76 суток, — с 19 ноября 1942 по 2 февраля 1943-го. Бои шли на фронте шириной до 850 километров.

Победа переломила ход войны. Она «отрезвила» союзников Германии, а сам Гитлер осознал, что эту войну ему не выиграть. Турция передумала вторгаться в СССР весной 1943 года, Япония отменила свои планы на Сибирский поход, Румыния, Италия и Венгрия начали искать возможности для выхода из войны и заключения сепаратного мира с Великобританией и США.

Фото: РИА Новости / Наталья Боде

В память о подвиге наших солдат битве 2 февраля в России отмечается День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Памятная дата была установлена 13 марта 1995 года Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России».

Фото: РИА Новости / Долматов
Сегодня Сталинград называется Волгоградом. В городе множество памятных мест. На территории музея-заповедника «Сталинградская битва» расположены семь памятных объектов, среди которых — Мамаев Курган. На нем - самый известный монумент, посвященным защитникам Сталинграда, «Родина-мать зовет!»

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