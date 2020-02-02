  1. Пятый канал
  4. Хейтеры сравнили Брежневу в пуховике оверсайз с «бомжом»

Хейтеры сравнили Брежневу в пуховике оверсайз с «бомжом»

, 14:40 | Мия Субботина 6

Певица ответила на замечания пользователей в соцсети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @ververa

Певица Вера Брежнева стала объектом насмешек в Instagram из-за фотографии в «уличном» образе. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» облачилась в серые трико и объемный пуховик цвета слоновой кости. Артистка отметила, что в повседневной жизни это один из ее любимых стилей в одежде.

«Любимые оттенки. Самое важное в одежде для меня после цвета — удобство для поездок, а в холодное время года, чтобы было тепло. Функциональной, теплой, да еще и стильной одежды не много. Но в Киеве и в Питере я нашла», — подписала пост звезда.

Instagram @ververa

Однако поклонники такой образ не оценили. Многим фанатам образ Брежневой показался неряшливым — они посчитали, что артистка в кадре похожа на «бомжа».

«У меня возле дома есть бомж, он также одевается»;

«Бомж-стайл, понятно модно… Но блин, это пипец! Помойку выносят в таком виде»;

«Что за мода? Выглядеть как бомж. Вы не в том амплуа. Вы должны всегда выглядеть как королева», — написали фолловеры.

На последний комментарий певица отреагировала и сопроводила свой ответ удивленным смайлом.

«Что вы несете?!» — задалась вопросом исполнительница.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 735 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.14
0.10 69.60
0.18
Гороскоп на зеркальную дату 2 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Последние новости

14:40
Хейтеры сравнили Брежневу в пуховике оверсайз с «бомжом»
14:26
Росстат назвал российские регионы с наибольшей убылью населения
14:14
«Человек-паук и малыш-паучок»: Максим Виторган показал, как развлекает сына
14:01
Неуважение к гражданам недопустимо: Песков объяснил решение об отставке Игнатьева
13:45
Резидент Comedy Club Марина Кравец ждет первенца
13:23
Памела Андерсон рассталась с Джоном Питерсом через 12 дней после свадьбы

Сейчас читают

Кадры задержания члена сборной России по боксу после драки с полицией
Гороскоп на зеркальную дату 2 февраля 2020 года для всех знаков зодиака
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]