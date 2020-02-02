Хейтеры сравнили Брежневу в пуховике оверсайз с «бомжом»

Певица Вера Брежнева стала объектом насмешек в Instagram из-за фотографии в «уличном» образе. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» облачилась в серые трико и объемный пуховик цвета слоновой кости. Артистка отметила, что в повседневной жизни это один из ее любимых стилей в одежде.

«Любимые оттенки. Самое важное в одежде для меня после цвета — удобство для поездок, а в холодное время года, чтобы было тепло. Функциональной, теплой, да еще и стильной одежды не много. Но в Киеве и в Питере я нашла», — подписала пост звезда.

Instagram @ververa

Однако поклонники такой образ не оценили. Многим фанатам образ Брежневой показался неряшливым — они посчитали, что артистка в кадре похожа на «бомжа».

«У меня возле дома есть бомж, он также одевается»;

«Бомж-стайл, понятно модно… Но блин, это пипец! Помойку выносят в таком виде»;

«Что за мода? Выглядеть как бомж. Вы не в том амплуа. Вы должны всегда выглядеть как королева», — написали фолловеры.

На последний комментарий певица отреагировала и сопроводила свой ответ удивленным смайлом.

«Что вы несете?!» — задалась вопросом исполнительница.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье.