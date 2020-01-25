Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве. Для выхода в свет певица выбрала довольно экстравагантный образ.

Звезда появилась на красной ковровой дорожке в роскошном черном платье, украшенном воланами внушительных размеров. Красоту украинской поп-дивы также подчеркивал яркий макияж и, в частности, красная помада. К ее стройным ногам привлекал внимание откровенный разрез. Видео с мероприятия артистка опубликовала в Instagram-сторис.

Как отметила Брежнева в разговоре с журналистами, на церемонию награждения она прибыла буквально сразу из аэропорта. В беседе с прессой она намекнула, что оказалась в числе номинантов на премию, однако о какой именно номинации идет речь, не уточнила.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

К слову, Брежнева не первый раз выходит в свет в необычных нарядах. Как ранее сообщал 5-tv.ru, на премии «Золотой граммофон» она появилась в белоснежном наряде с огромным бутоном на груди. Отвести глаз от такой сногсшибательной красотки было просто невозможно.