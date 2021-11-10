ТОП-4 самых модных знаков зодиака
Представителей этих астрологических символов вы никогда не застанете в нарядах, которые вызовут у вас ужас!
Фото: www.globallookpress.com /FashionPPS
Первыми в рейтинге стиляг оказались Весы. Представители этого знака тонко чувствуют красоту и часто замечают ее там, где не заметят остальные. Например, Весы вполне могут найти вдохновение в желтом листе на асфальте. Свою способность чувствовать прекрасное они переносят и на собственный гардероб.
Вторыми в списке оказались Тельцы. По словам астролога, у них есть врожденный талант к подбору вещей. Именно представители этого знака могут совместить в своем образе несовместимые на первый взгляд вещи так, чтобы это выглядело гармонично и актуально.
Почетная бронза рейтинга — у Львов. Короли гороскопа умеют одеться с истинным монаршим достоинством и держаться в своем наряде как настоящие коронованные особы. Даже в базовых вещах — например, темном свитере и джинсах — они будут выглядеть как подиумные модели благодаря своему умению сочетать одежду, обувь и аксессуары.
Завершают стильный ТОП Близнецы. У этого знака есть уникальная способность с первого взгляда определять, подходит им вещь или нет — и по фигуре, и по размеру. Кроме того, Близнецы интуитивно знают, что сейчас в тренде — им не нужно для этого заглядывать в журналы или читать фэшн-блогеров.
Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-4 знака зодиака, у которых несколько жизней.
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