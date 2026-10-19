«Было плохо каждую секунду»: как беременность довела Адель Вейгель до больницы

Адель Вейгель попала в больницу из-за тяжелого токсикоза во время беременности

Блогер Адель Вейгель столкнулась с сильным токсикозом в первый триместр беременности. Подробностями девушка поделилась в своем личном блоге.

«Токсикоз не обошел меня стороной, мне было плохо буквально каждую секунду, я не могла есть ничего, вообще ничего. Я не могла дышать, потому что любой запах, даже запах кислорода, вызывал у меня тошноту. Похудев на пять килограммов, с жуткой болью я попала в больницу под капельницы», — написала Вейгель.

Справляться с тяжелым состоянием Адель помогали мысли о будущем ребенке и поддержка близких.

О беременности Вейгель и ее супруг, блогер Михаил Литвин, рассказали подписчикам, опубликовав совместные фотографии со снимком УЗИ и округлившимся животом Адель.

В личном блоге девушка заявила, что узнала о том, что они с мужем ждут ребенка, около семи месяцев назад в период съемок шоу «Титаны». Тогда она чувствовала тошноту и недомогание, но связывала свое состояние с напряженным графиком и сложными испытаниями.

Вейгель как можно дольше хотела не рассказывать о беременности. Однако из-за работы скрывать изменения во внешности стало очень сложно.

Ранее о второй беременности сообщила модель и блогер Анастасия Решетова.

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