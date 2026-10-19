«Было плохо каждую секунду»: как беременность довела Адель Вейгель до больницы

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 35 0

Блогер даже похудела на пять килограммов из-за сильного недомогания.

Как проходит беременность у Адель Вейгель

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Адель Вейгель попала в больницу из-за тяжелого токсикоза во время беременности

Блогер Адель Вейгель столкнулась с сильным токсикозом в первый триместр беременности. Подробностями девушка поделилась в своем личном блоге.

«Токсикоз не обошел меня стороной, мне было плохо буквально каждую секунду, я не могла есть ничего, вообще ничего. Я не могла дышать, потому что любой запах, даже запах кислорода, вызывал у меня тошноту. Похудев на пять килограммов, с жуткой болью я попала в больницу под капельницы», — написала Вейгель.

Справляться с тяжелым состоянием Адель помогали мысли о будущем ребенке и поддержка близких.

О беременности Вейгель и ее супруг, блогер Михаил Литвин, рассказали подписчикам, опубликовав совместные фотографии со снимком УЗИ и округлившимся животом Адель.

В личном блоге девушка заявила, что узнала о том, что они с мужем ждут ребенка, около семи месяцев назад в период съемок шоу «Титаны». Тогда она чувствовала тошноту и недомогание, но связывала свое состояние с напряженным графиком и сложными испытаниями.

Вейгель как можно дольше хотела не рассказывать о беременности. Однако из-за работы скрывать изменения во внешности стало очень сложно.

Ранее о второй беременности сообщила модель и блогер Анастасия Решетова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
82.85
-0.77 93.23
-0.49
Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:34
Свободная жизнь: Савичева впервые вышла в свет после развода
23:23
В Перу пассажирский самолет LATAM загорелся перед вылетом
23:05
Роналду отстранили от матчей сборной Португалии на 30 дней за самовольный отъезд
22:53
«Я бы это сделал»: Трамп готов встретиться с Путиным и Си Цзиньпином
22:40
Еврокомиссия назвала ограничения виз для россиян долгосрочным приоритетом
22:34
«Было плохо каждую секунду»: как беременность довела Адель Вейгель до больницы

Сейчас читают

Как подготовить китайский автомобиль к русским морозам
Михаил Ошеров: Накануне Третьей Ближневосточной войны — анализ ситуации
Москва намерена продолжать сотрудничество с Тегераном в экономической сфере
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео