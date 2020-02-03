Оставленных отцом в Шереметьево детей устроили в школу и детсад

Мальчиков, которых родной отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, при содействии администрации Хабаровского края устроили в школу и детский сад, сообщает ТАСС. Детей 1 февраля отправили в Хабаровск и впоследствии отвезли в Комсомольск-на-Амуре, где передали бабушке с дедушкой.

Родственники мальчиков в настоящий момент являются их временными опекунами.

«На выходных бабушка мальчиков, на которую оформлена временная опека, осмотрела детский сад, который будет посещать младший ребенок, а также встретилась с директором школы, куда будет ходить старший. Дети устроены, учебники и тетради для старшего ребенка есть», — цитирует агентство представителя администрации.

Отмечается, что школа и детский сад, куда будут ходить дети, расположены прямо во дворе их дома. До инцидента в аэропорту ребята ходили в другие учебные заведения, так как проживали в другом районе Комсомольска-на-Амуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бабушка брошенных в московском аэропорту детей пожаловалась на угрозы.