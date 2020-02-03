  1. Пятый канал
  4. Оставленных отцом в Шереметьево детей устроили в школу и детсад

Оставленных отцом в Шереметьево детей устроили в школу и детсад

, 8:52 | Василий Заика 20

Мальчиков 1 февраля отправили в Хабаровск, откуда отвезли в Комсомольск-на-Амуре и передали бабушке с дедушкой.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, CHROMORANGE / Bilderbox, Juri Zolotarev, Doreen Zorn, Stocktake, CHROMORANGE / Bilderbox

Мальчиков, которых родной отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, при содействии администрации Хабаровского края устроили в школу и детский сад, сообщает ТАСС. Детей 1 февраля отправили в Хабаровск и впоследствии отвезли в Комсомольск-на-Амуре, где передали бабушке с дедушкой.

Родственники мальчиков в настоящий момент являются их временными опекунами.

«На выходных бабушка мальчиков, на которую оформлена временная опека, осмотрела детский сад, который будет посещать младший ребенок, а также встретилась с директором школы, куда будет ходить старший. Дети устроены, учебники и тетради для старшего ребенка есть», — цитирует агентство представителя администрации.

Отмечается, что школа и детский сад, куда будут ходить дети, расположены прямо во дворе их дома. До инцидента в аэропорту ребята ходили в другие учебные заведения, так как проживали в другом районе Комсомольска-на-Амуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бабушка брошенных в московском аэропорту детей пожаловалась на угрозы.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 735 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.14
0.10 69.60
0.18
Гороскоп на 3 февраля: Луна в Тельце благоприятствует для финансовых вложений

Последние новости

9:00
«Русалку поймали врасплох»: Обнаженная экс-солистка SEREBRO восхитила подписчиков
8:52
Оставленных отцом в Шереметьево детей устроили в школу и детсад
8:41
Как в Минсельхозе предлагают бороться со стаями бродячих собак, нападающими на людей
8:33
«Первый пошел!» — Пятилетняя дочь Тимати попрощалась с молочным зубом
8:27
Дым и запах керосина: пассажирка рейса «Париж—Москва» рассказала о страшном полете
8:18
«Само совершенство»: Галкин с зонтиком прогулялся в образе Мэри Поппинс

Сейчас читают

Гороскоп на 3 февраля: Луна в Тельце благоприятствует для финансовых вложений
«Я орал как резаный»: Пригожин рассказал о ссоре с женой
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]